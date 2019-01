Mattarella, il retroscena dal Quirinale: niente più sconti a Di Maio e Salvini

"Rodaggio finito, ora nessuno sconto". Sergio Mattarella con il discorso ha chiuso la "tregua" con il governo di M5s e Lega. Girano retroscena inquietanti per Matteo Salvini e Luigi Di Maio, così come per il premier Giuseppe Conte. I toni sobri del Capo dello Stato non hanno fatto dimenticare "l'elenco delle derive pericolose del governo giallo-verde". Il passaggio sulla importanza di "aver scongiurato la procedura d'infrazione" è un esplicito riferimento al ruolo di mediazione con l'Unione europea svolto dal "partito del Colle", a scapito delle velleità di alcuni esponenti leghisti e grillini. Insomma, cari leghisti e grillini, ora dovrete fare da soli.