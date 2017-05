Mattarella irritato: basta scossoni a Gentiloni

SI CHIAMANO legge elettorale (tutta da scrivere, titolarità che sta in capo al Parlamento), manovra economica d' autunno (già scritta, in parte, nel Def, ma ancora tutta da mettere in sicurezza, in questo caso da parte del governo Gentiloni) ed elezione del 15esimo giudice della Corte costituzionale, sedia ormai da sei mesi vacante, le 'preoccupazioni' o 'assilli' quotidiani e costanti di Sergio Mattarella rispetto alle questioni politiche del nostro Paese, scrive il QN. Sulla legge elettorale, nota con dispiacere il Colle, i partiti non riescono a mettersi d' accordo su un testo base neppure in commissione e tutti, compreso il Pd, fanno solo 'melina'. Poi c' è l' irritazione con cui il Quirinale aveva chiesto ai presidenti di Camera e Senato di 'accelerare' quantomeno sulla tempistica e si è ritrovato con una calendarizzazione dal 29 maggio in poi per l' approdo nell' Aula della Camera. INFINE, conclude il Quotidiano Nazionale, in merito alla mancata elezione di un giudice della Consulta, posto vacante da sei mesi, quando Giuseppe Frigo, in quota centrodestra, si è dimesso (novembre 2016), Mattarella ha potuto constatare l' inerzia e il disinteresse di un Parlamento che impedisce da allora alla Suprema Corte del Paese, di cui Mattarella fu membro, di poter funzionare.