Mattarella e la grazia a Bossi: ecco cosa c'è dietro

E' un segnale alla nuova Lega di Matteo Salvini, scrive il Messaggero. Un messaggio distensivo rivolto al segretario del Carroccio e al popolo leghista. Il concetto è che se in passato ci sono state preoccupanti minacce sull'unità d'Italia in fondo era meno "anti-sistema" di quella di adesso. Che forse ora, con l'autonomia Spacca-Italia o la negazione del SalvaRoma, può rappresentare un oltraggio non graziabile. Quindi meglio abbassare i toni.