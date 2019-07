Mattarella teme ancora le elezioni anticipate. Salvini trema

Sicuri che non si andrà ad elezioni anticipate? Forse sarà proprio così ma al Quirinale non ne sono poi sicuri anche dopo aver superato l'ostacolo più grande, quello della procedura d'infrazione europea. Lo rivela Italia Oggi. D'altra parte sennò per quale motivo l'uomo del Colle avrebbe tenuto libera l'agenda dei prossimi giorni evitando del tutto gli spostamenti dalla Capitale? Perchè è sempre meglio essere previdenti soprattutto quando si ha a che fare con leader politici giovani e focosi come il Capitano leghista e il leader grillino. La verità, spiega chi negli ultimi giorni ha avuto modo di fare visita all'uomo del Colle, "è che al Quirinale c'è ancora preoccupazione per la tenuta del Governo" nonostante sia stata superata con slancio la tagliola della procedura d'infrazione europea. Insomma, non ci sono certezze al momento che la situazione nei prossimi giorni non possa ancora precipitare. D'altra parte, contionua Italia Oggi, alla fatidica data del venti luglio mancano ancora parecchi giorni e solo allora si capirà di che pasta è fatto il Capitano, ovvero che partita vorrà giocare "da grande": metterci la faccia diventando anche il futuro king maker dell'elezione del prossimo Capo dello Stato oppure continuare a coprirsi dietro Conte e Di Maio.