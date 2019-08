Mattarella, voci clamorose dal Quirinale: vuole essere rieletto? Lo scoop

Dite a Matteo Salvini, in queste ultime ore particolarmente nervoso ("smanioso" lo hanno definito gli uomini di via Bellerio) che Sergio Mattarella non ha alcuna intenzione di concedere il bis al Quirinale come il suo predecessore Giorgio Napolitano. E che quindi, scrive l'informatissimo Dagospia, non c'è nessuna strategia, nessun intento di voler tenere a galla a tutti i costi tanto i grillini quanto l'attuale legislatura per farsi poi rieleggere. Tanto che al Quirinale, rivela Dagospia, hanno appreso con una "scrollata di spalle" la voce che cominciava a circolare in taluni ambienti.

Il Capo dello Stato, come è nel suo stile e come ha già avuto modo di evidenziare si limiterà a fare da arbitro: poi deciderà il Parlamento. Anche perché non fu proprio Di Maio che ne chiese a gran voce l'impeachment? Al Quirinale hanno la memoria lunga e non hanno certamente dimenticato.