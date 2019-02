Il libro di Matteo Renzi, scrive Dagospia, sta andando benone (anche se al corpaccione del partito, capibastone in primis, non sono affatto piaciuti certi toni contro la magistratura): si è classificato primo nella saggistica e quarto in classifica generale nell'ultima settimana di vendite. Insomma, se il toscano non fonderà un nuovo partito magari avrà un futuro come scrittore.