Matteo Renzi contro Orietta Berti: Orietta vota Grillo e il Pd s'infuria

Dopo Fabio Fazio e Bruno Vespa, dopo i giornalisti opinionisti schierati per un partito anziché per un altro, arriva l' ennesima vittima della par condicio. Trattasi di Orietta Berti. Sì, proprio la cantante di «Finché la barca va», colpevole per il Partito Democratico di aver reso noto in piena campagna elettorale che il suo voto andrà al MoVimento 5 Stelle, scrive il Tempo.

L' occasione è stata la partecipazione dell' artista alla trasmissione di Rai Radio 1 «Un giorno da pecora». La Berti ha confessato candidamente che il 4 marzo «voglio dare il voto al mio amico Grillo. Le promesse vanno mantenute». In quanto al candidato premier del MoVimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, la cantante ha aggiunto che «non è importante l' età ma che sappia fare ciò che deve. Secondo me loro sono bravi». Poi è arrivata una stoccata all' ex premier Matteo Renzi: «L' ho visto da Fazio. Ha un' abbronzatura bellissima. Mi ha detto che fa lampada.

E invece Di Maio è scuro così di suo, è naturale, sembra un mulatto» e, anzi, «penso che sia troppo bello. Quando una persona è troppo bella poi non è tanto credibile quando parla. Io l' ho visto di persona, ha dei bellissimi lineamenti e delle belle mani, poi l' abbronzatura non ne parliamo. E poi non è basso».