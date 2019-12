Matteo Renzi, ecco perchè i Parlamentari vanno con lui

Matteo Renzi è primo nella speciale classifica di quelli che chiedono meno rimborsi ai propri parlamentari. I leghisti sono i più generosi con il proprio partito, seguiti dai Dem, mentre viene da chiedersi se il machiavellico Matteo Renzi non abbia riconosciuto un premio ai parlamentari che hanno lasciato il Pd per affiancarlo in Italia Viva. Dai dati sui contributi degli onorevoli, dichiarati dai singoli partiti, in fatti, risulta che nel Pd ognuno versa 1.500 euro al mese, nel nuovo movimento dell'ex premier, invece, soltanto 500, scrive il Tempo.