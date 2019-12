Matteo Renzi, ecco perchè rischia di rimanere fuori dal Parlamento

Matteo Renzi rischia di non entrare nel prossimo Parlamento. A confermarlo è il sondaggio realizzato da Ixè per Cartabianca che vede Italia Viva raggiungere addirittura il 3,3 per cento. Un dato che mette in difficoltà l'ex premier nel caso di un cambio di legge elettorale con una soglia al 4 per cento. Cala anche Matteo Salvini e la sua Lega che ottengono il 30,6 per cento, perdendo però (rispetto la scorsa settimana) lo 0,6 per cento.