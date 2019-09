Matteo Renzi fa il miracolo: ecco cosa è successo. Clamoroso

"Renzi raddoppia gli ascolti di’Porta a porta’ della scorsa settimana e spinge Rai1 a mezzo milione di telespettatori medi in più rispetto a Salvini: 16,4% di share e 1,5 milioni di utenti, con picchi del 20% e oltre 2milioni, partendo dal 12%". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi. "Ecco invece gli ascolti - prosegue Anzaldi in una nota -delle puntate precedenti: Salvini 11,4% e 1.096.000 ditelespettatori; Zingaretti 8,7% e 833mila telespettatori; Bonafede 12,3% e 1.035.000 telespettatori. La nuova proposta politica di Renzi interessa gli italiani. ’Porta a porta’ in seconda serata fa addirittura meglio in termini di ascoltatori assoluti della trasmissione di prima serata ’Cartabianca’".