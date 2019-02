Matteo Renzi e il libro: tutte le novità sull'ultima pubblicazione. Retroscena

Matteo Renzi, rivela Dagospia, avrebbe voluto far uscire il libro ieri perché per il bardo toscano è una data storica: il decennale delle Primarie che lo videro trionfare spalancandogli dapprima le porte del Comune di Firenze e poi quelle della sua incredibilmente rapida ascesa (e caduta) politica: in quelle primarie infatti Matteo Renzi a sorpresa sconfisse Lapo Pistelli diventando così il candidato del centrosinistra alle elezioni per il comune di Firenze.

Perché allora il libro è uscito prima? Perché l'editore, rivela con dovizia di particolari Dagospia, ha spiegato a Matteuccio che farlo uscire di venerdì non avrebbe reso possibile distribuirlo anche nelle isole. A questo punto Renzi ha dovuto farsene una ragione.

Intanto il toscano (come anticipa proprio nel libro Un'altra strada - Idee per l'Italia di domani) sta già pensando a due nuove serie televisive: sull'Italia del volontariato e sulle eccellenze del Paese.