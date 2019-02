Una rottura che era nell'aria tra i membri storici del giglio magico: Matteo Renzi non si è schierato per nessuno dei candidati alla segreteria Pd. Maria Elena Boschi ha appoggiato Roberto Giachetti e E Luca Lotti ha deciso di andare su Maurizio Martina. Insomma, nulla sarà come prima. Nemmeno tra i renziani doc.