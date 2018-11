Matteo Renzi lascia senza parole: "Chediamo scusa a Silvio Berlusconi!"

"La sinistra italiana che ora sta zitta su Salvini dovrebbe chiedere scusa a Berlusconi". Lo dice Matteo Renzi nel corso di una diretta Facebook. "La dico grossa: dobbiamo chiedere scusa a Silvio Berlusconi che faceva le norme ad personam piu’ assurde, ha fatto votare la nipote di Mubarak e via dicendo, non ha mai fatto quello che ha fatto Salvini in questa settimana e ci metto dentro sigarette elettroniche, voto segreto sul peculato che cambia la sorte dei processi in cui sono implicati deputati della Lega, l’accordo sui 49 milioni e la querela solo a Belsito e non a Bossi", aggiunge Renzi.