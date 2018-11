Matteo Renzi, parole gravissime contro la Rai: ecco cosa ha detto

"Siamo a un livello mai visto: mai come in questa fase c’è stato un controllo così netto della politica sull’informazione. Oggi, con una votazione per noi illegittima, c’è un presidente della Rai che è uno dei principali esperti italiani di fake news. Oggi il giornalista che seguiva Grillo diventa direttore del Tg1. Oggi c’è un ex Grande Fratello portavoce del presidente del Consiglio che ha in mano l’informazione e la comanda militarmente". Lo dice Matteo Renzi in un’intervista ad Arturo Celletti del quotidiano ’Avvenire’. L’ex premier annuncia "una battaglia durissima contro Casalino. Ogni giorno per tutta la durata della legislatura chiederò a Conte che il suo portavoce lasci quel posto che occupa a Palazzo Chigi. Crede che Conte la ascolterà? No, Casalino è intoccabile perché è il perno degli ingranaggi del Movimento 5 stelle. È più facile che Casalino possa licenziare Conte. Ha visto l’imbarazzato silenzio della Lega? Hanno paura del ’Codice Rocco’, dello strapotere di Casalino che impone le sue scelte e può cancellare dalla tv chi dice no, chi non si mette in riga".