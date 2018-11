Matteo Renzi, quanto vale il suo partito? Svelato il mistero

Lo rivela Dagospia che in un gustoso retroscena spiega che "sulla scrivania degli uomini del Giglio magico arrivano dossier come se piovesse. Tra i più interessanti quelli riguardanti le stime della "Cosa" renziana, il Partito di Renzi: autorevolissimi sondaggisti pensano possa arrivare addirittura tra l'8 e il 10%. Insomma, per ora Matteo Renzi aiuterà Minniti con la rete dei sindaci appositamente creata. Poi, con i comitati civici lanciati alla Leopolda ci sarà spazio anche per altro. Magari per un nuovo contenitore politico che possa ospitare anche i delusi di Forza Italia".