Matteo Renzi, rilascia un'intervista clamorosa: svelato cosa sta per fare

“Le chiacchiere stanno a zero. Di politica nazionale parleremo alla Leopolda e sarò chiaro come mai in passato. La priorità adesso è Firenze”. Così Matteo Renzi in un’intervista al Corriere fiorentino parla della possibile scissione dal Pd.

L’ex premier torna sulla polemica relativa all’assenza dei toscani nella squadra di Governo, dopo le proteste del sindaco di Firenze Dario Nardella e dela segretaria del Pd toscano Simona Bonafè, che hanno parlato di purga antirenziana.

“Capisco la rabbia di Simona e di Dario, perché il Pd toscano è il Pd più forte d’Italia ed è logico che loro si sarebbero aspettati un riconoscimento territoriale in occasione della formazione del governo. Ma io sono la persona meno indicata a parlare delle poltrone di questo esecutivo: ho accettato di votare la fiducia a un governo con i Cinque Stelle soltanto per evitare il disastro economico che sarebbe iniziato con l’aumento dell’Iva e l’uscita dell’Italia dall’Europa che conta. E l’ho fatto senza chiedere niente per me o per i miei, nemmeno uno sgabello, altro che poltrone. L’interesse del Paese viene prima dell’interesse dei singoli e io l’ho dimostrato. Detto questo, quando Firenze alza la voce lo fa a ragione, mai a torto”.