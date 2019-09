MATTEO RENZI, TALK PIENI URNE VUOTE. E IL PD GODE PER I PESSIMI SONDAGGI

Al Nazareno, rivela l'informatissimo Dagospia si danno di gomito per i pessimi numeri dei sondaggi del nuovo partito di Matteo Renzi. Perché sanno che proprio i primi sondaggi danno i partiti personali molto alti. Poi è inevitabile il crollo. "Significa che se si vota, Italia Viva prende l'1%. D'altronde Renzi insieme a Berlusconi è da tempo il leader meno apprezzato in Italia" dicono al Nazareno. E ricordano i sondaggi che vedevano Leu al 10,5, il partito di Alfano, Ncd al 5, 2, Rivoluzione Civile di Ingroia al 4,4%. Partiti che poi alla prova delle elezioni hanno fatto flop.

"Ecco perché Renzi dice che per ora non si presenterà a nessuna elezione. È intelligente e sa che rischia il tracollo. È solo un partito virtuale, talk pieni urne vuote" dicono sempre al Nazareno ironizzando sulle comparsate di Renzi in tutti i talk nazionali. "Ed ecco spiegato perché ha disperatamente bisogno del confronto con Matteo Salvini" continuano le medesime fonti. "Non per niente è stato lui a proporlo a Bruno Vespa non il leader della Lega che ha accettato di buon grado essendo anche lui in questo momento in crisi di consensi".

A proposito di Rai: al Nazareno, rivela Dagospia, stanno monitorando con grande attenzione quello che combinano i conduttori Rai, anche sul posizionamento rispetto al nuovo partito di Matteo Renzi. Ha fatto molto scalpore che qualcuno stia tentando di mettersi subito a ruota del nuovo partito del leader toscano. "Chi lo farà avrà il Pd contro..." spiegano senza mezzi termini dal quartier generale piddino. "In Rai il giglio magico non deve assolutamente toccare palla", questo il refrain. I vertici Rai sono avvisati. Insomma, se qualcuno sta pensando, magari con la scusa del nuovo piano industriale, di far ritornare in auge nomi tanto di moda qualche tempo fa, lasci perdere. Non è proprio aria.