Matteo Renzi vive di parole: altro che Pd, oggi fa il conferenziere

La scheda assicura che Matteo Renzi può parlare indifferentemente in italiano, francese o inglese, scrive il Giornale. Gli argomenti per cui si può chiamare Renzi come speaker sono vari: Il futuro dell' Europa, Le sfide della globalizzazione, Come non perdere la sfida contro le fake news, Come gestire i conflitti all' interno di organizzazioni complesse, Ambiente e sviluppo. Il prezzo? Bisogna contattare l'agenzia, ma il senatore Pd è raggruppato tra gli speaker nella fascia di prezzo più alta (20mila euro).

Il lavoro non manca. Qualche settimana fa era in Cina (Shanghai, Macao, Hong Kong) per una seria di conferenze, poi è entrato nel think tank della Algebris, il fondo di investimento dell' amico Davide Serra, per cui fa speech a pagamento. E poi c'è il documentario su Firenze prodotto da Presta. Perdere Palazzo Chigi per Renzi è stato un fallimento politico, ma economicamente un ottimo affare.