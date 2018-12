Matteo Salvini all'attacco da Lucia Annunziata: ecco chi ce l'ha con me

Sentite cosa dice Matteo Salvini ospite di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più: "Qualcuno vuole in Italia scene come quelle di Parigi?", si chiede riferendosi ai gilet gialli: "Io voglio aiutare le imprese, le famiglie ma anche i nostri cinque milioni di poveri". Insomma, continua il leader della Lega, ci vuole "buonsenso e moderazione, ma a Bruxelles non possono metterci due dita negli occhi".