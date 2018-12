Matteo Salvini: Andiamo a Comandare! Il leghista è pronto per fare il Premier

Mentre Silvio Berlusconi cerca per l'ennesima volta della sua carriera volti nuovi da lanciare in politica (stavolta in vista delle elezioni europee) e di rafforzare la comunicazione del partito attraverso i social chi fa il "botto", quello vero, è Matteo Salvini, scrive Dagospia in un dettagliatissimo retroscena: dopo la manifestazione di Piazza del Popolo, secondo un sondaggio Gpf che Dagospia ha potuto visionare in anteprima, il 42% degli italiani vorrebbe vedere il leader leghista a Palazzo Chigi. Ma da Presidente del Consiglio, non da vice.