Matteo Salvini aspetta il nuovo Centrodestra: senza più Silvio Berlusconi

Sarà pur vero, come si è affrettato a spiegare Silvio Berlusconi ai suoi subito dopo le regionali in Sardegna, che "senza di noi Matteo Salvini non è autosufficiente" ma è altrettanto vero che il Capitano leghista, rivela Dagospia, non ne può più delle sortite a mezzo stampa del Cavaliere, del suo atteggiamento altezzoso da eterno primo della classe senza accorgersi però che nel frattempo il mondo è cambiato, e non di poco.

Perché dall'inner circle del Capitano (Matteo, ed è la sua fortuna, non ha un vero e proprio cerchio magico come i politici del passato) fanno sapere che Salvini non è affatto contrario in via di principio al ritorno del Centrodestra solo che non vuole il ritorno del "vecchio" Centrodestra, ovverosia quello in cui a farla da padrone era Silvio Berlusconi, rivela dagospia in un super informato retroscena.

Ormai il rapporto tra i due si è completamente logorato e Salvini non lo vuole più vedere nemmeno in fotografia (anzi, in photo opportunity). Il timore del leader leghista è che con Berlusconi in campo sarebbe sempre un "capitano dimezzato": "Per questo Matteo punterà tutte le sue carte sulle elezioni del prossimo 26 maggio; se Berlusconi dovesse uscirne con le ossa rotte allora Salvini potrà finalmente cominciare a costruire il "suo" Centrodestra abbandonando definitivamente il vecchio modello a trazione berlusconiana", spiegano fonti leghiste di primo piano.