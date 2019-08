Proprio nei giorni in cui il vicepremier è a Milano Marittima, suo nuovo "ufficio" balneare, il luogo in cui sta spendendo qualche giorno di vacanza. La Milano Marittima delle polemiche: "zingaraccia", il battibecco con l'inviato di Repubblica che spiava suo figlio, l'Inno di Mameli in consolle al Papeete. Però i sondaggi danno Salvini addirittura al 55 per cento. La domanda, però, non è: votereste la Lega? Bensì: "Vorreste Matteo Salvini come vicino d'ombrellone?".