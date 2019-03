Matteo Salvini, domani parte la rivoluzione leghista: le anticipazioni

E' prevista per domani alle 13,30 in via Bellerio a Milano una riunione del Consiglio Federale della Lega al termine della quale, intorno alle 15. il segretario Matteo Salvini incontrerà i giornalisti. "Il Consiglio federale della Lega, a quel che so - ha anticipato l'ex segretario Roberto Maroni in una intervista al Fatto Quotidiano- deciderà il commissariamento di tutte le sue strutture federali del partito. Bisogna preparare la rivoluzione, bisognerà cambiare da cima a fondo. Matteo Salvini è molto più bravo di me, su questo non ci sono dubbi". In molti lo pensano, non soltanto Bobo Maroni. Ed essendo molto più bravo realizzerà il sogno di Umberto Bossi: tenere a battesimo il partito egemone che copra e inglobi tutta l'area di centrodestra. Lui sarà lo speaker dei sovranisti italiani e quella cosa lì nascerà a maggio. Io sono solo un consigliere comunale di Varese. Da qui partii e qui sono ritornato. "Non mi stupirei - ha proseguito Maroni- di vedere sulla scheda elettorale per le Europee un nome nuovo, anche se non mi sembra per il momento attuale la questione. Salvini ha comunque già cambiato i colori, da verde a blu senza tumulti di piazza". Maroni, inoltre, esclude caterogicamente un ritorno della Lega di Salvini al Governo con Silvio Berlusconi. "Finché c'è Silvio ed esiste Forza Italia - ha detto l'ex Governatore della Lombardia- lui starà alla larga. Figurarsi se si inguaia la vita mettendosi a fare accordi e a negoziare seggi col centrodestra. Con Salvini non esiste più né il centro né la destra. Soltanto, come detto, un'area sovranista che raccolga (in ordine sparso) la moltitudine. E proprio domani ne avremo una conferma".