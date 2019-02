Matteo Salvini e i soldi dalla Russia: la risposta a...

''Accidenti, la prossima volta che farò un viaggio manderò l'Espresso a tutti gli incontri che farò... Io querele non le faccio, qualcun altro le farà...''. Con una battuta Matteo Salvini, in collegamento telefonico con La7, replica così alle domande del direttore de L'Espresso Marco Damilano, ospite in studio, sui rapporti tra Lega e Russia. "Non abbiamo mai ricevuto rubli, dollari yen...", taglia corto il leader del Carroccio, che precisa: ''Ho incontrato tantissimi esponenti russi, non so se li ho visti nella notte tra il 17 e il 18... Ho incontrato tanti ministri e sottosegretari, lo faccio sempre quando vado all'estero. Non mi ricordo cosa ho fatto l'altroieri, difficilmente mi ricordo cosa ho fatto tra il 17-18... Se ho mangiato i broccoli o meno -sottolinea- me lo ricordo, ma chi ho incontrato il 17-18 ottobre o novembre mi è difficile ricordarlo...''.