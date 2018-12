Matteo Salvini e la carica dei grillini: novità clamorose in arrivo

Ecco cosaa si dice nel partito di Silvio Berlusconi: "Ci troviamo di fronte a un esercito di deputati e senatori del M5s che non hanno un lavoro fuori da questo palazzo e che sono disposti a tutto pur di restare attaccati alla cadrega". Per Berlusconi, scrive il Corriere della sera, Salvini staccherà la spina al governo con i grillini per rilanciare un esecutivo sostenuto dal centrodestra: "Si è stufato di governare con questi incompetenti", dice il Cav.