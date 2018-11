Matteo Salvini ha un banchiere che lo consiglia: ecco chi è

Ettore Gotti Tedeschi, rappresentante italiano del Banco Santander, uno dei più grandi e potenti istituti di credito al mondo, è diventato uno dei consiglieri economici più ascoltati dalla Lega di Matteo Salvini, il politico che dice di battersi contro « l' Europa dei banchieri » . Lo scrive L'Espresso.

Negli ultimi dieci mesi il Santander ha venduto quasi 9 miliardi di titoli di Stato italiani, azzerando la propria esposizione sul nostro Paese e contribuendo all' aumento dello spread. Ex presidente dello Ior, il forziere del Vaticano, da quasi un quarto di secolo Gotti Tedeschi è il plenipotenziario del Santander in Italia. Le visure camerali certificano che è ancora oggi country manager della holding spagnola fondata da Emilio Botin.