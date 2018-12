Matteo Salvini è il "migliore": sondaggio clamoroso

Quasi il 30% degli italiani intervistati, scrive Demos su repubblica, lo considera "il migliore". Seguito, a larga distanza, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella (11 per cento). Luigi Di Maio è invece terzo in classifica all'8 per cento, seguito dal premier Giuseppe Conte al 5 per cento e dall'ex presidente del Consiglio del Pd Paolo Gentiloni (3 per cento).