Matteo Salvini, il piano segreto contro i 5Stelle

Perchè Matteo Salvini alimenta tensioni continue con l'alleato 5Stelle? Se lo sta chiedendo tutta la politica italiana ed ora ci pensa Dagospia a fare chiarezza con un interessantissimo retroscena.

Quello che gli spin doctor stanno suggerendo a Matteo Salvini in questo momento, rivela Dagospia, è di mantenere i 5Stelle in uno stato di tensione permanente per dividerli e tentare di arrivare in futuro (ovvero quando scenderà in campo Di Battista) ad uno loro spaccatura: insomma, una vera e propria strategia della tensione.

"L'obiettivo", spiega una fonte leghista di alto rango "è quello di far emergere e acuire le distanze tra i leader a 5Stelle, in particolare tra Di Maio e Fico, tra l'ala governativa e quella ortodossa e neutralizzare la prossima discesa in campo di Di Battista". Insomma, a Matteo Salvini serve un Movimento meno di lotta e più di governo.

Perchè se dovesse scoppiare una crisi di governo, continua ancora Dagospia, la scelta del Capitano (che sa benissimo che questo governo rischia di cadere non appena sarà approvata la legge di bilancio tanto che si sta già riservatamente studiando il modo per fare l'election day con le europee) sarà tra i 5Stelle depurati dagli ortodossi e la Forza Italia di Silvio Berlusconi.