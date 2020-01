Matteo Salvini, incontri con Usa e Israele: ecco come vuol far cadere Conte

Matteo Salvini, rivela il super informato Dagospia, ha un piano per far cadere Giuseppe Conte e il suo esecutivo giallorosso. Decisivo in questo senso sarà il mese di gennaio. Secondo il sito Dagospia, il leader della Lega sta preparando così la sua ascesa al governo. Non solo incontrando gli elettori e puntando su una vittoria alle elezioni in Emilia Romagna ma anche con diversi appuntamenti in alcuni influenti ambienti istituzionali internazionali, soprattutto americani e israeliani.

Lo scopo di Salvini è riuscire a creare una fitta rete di contatti e relazioni che possano poi favorirlo nella sua scalata alla vetta del potere. Pare che in Via Bellerio, sede della Lega, non si ripeta che: "Vincere le elezioni non basta". E chi conosce bene Salvini sa che ora sta giocando il tutto per tutto: "Dopo il rifiuto di un governo Draghi 'per il bene del paese' e dopo le voci di possibili grane giudiziarie in arrivo, non resta che spingere il piede sull'acceleratore; meglio tornare al più presto nella stanza dei bottoni ed evitare mesi di pericoloso logoramento".

quindi dopo le festività natalizie Salvini spalancherà le porte ai transfughi pentastellati e farà partire una grande offensiva mediatica. In sostanza "concederà interviste mirate alla grande stampa internazionale. Un modo per bypassare la stampa nazionale e mostrare al mondo" il suo "vero volto".