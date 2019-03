Matteo Salvini, la Tav e il sondaggio esclusivo in mano al leghista: e adesso?

"Guardi qui, spiega Salvini al Corriere della Sera, Swg ha fatto un sondaggio. I favorevoli alla Tav in Italia sono il 58%, i contrari soltanto il 16%. Nella Lega i sì sono al 75%, ma anche tra i 5 Stelle, i contrari sono al 55%, e c'è anche un 21% di loro che dice sì. Nel Nord Ovest non parliamone. I sì sono al 66%. Ah, guardi questa: il 60% degli interpellati dice che la Tav andrebbe fatta anche se non conveniente sulla base dell'analisi costi-benefici. E sull'ipotesi della mini Tav anche i 5 Stelle sono favorevoli al 35% e contrari solo al 34%. La Tav per il 70% degli italiani è utile per collegare l'Italia all'Europa, per il 68% crea posti di lavoro e per il 61% abbatte l'inquinamento. Veda lei...".