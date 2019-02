Matteo Salvini e la telefonata riparatrice a Berlusconi? Non c'è mai stata

Secondo un retroscena della Stampa, Matteo Salvini avrebbe preso il cellulare chiamato Silvio Berlusconi per ricucire dopo la frase "mai più con il vecchio centrodestra", che ha fatto infuriare tutti dalle parti di Arcore.

"Silvio ti assicuro che mi hanno attribuito frasi che non ho mai detto. Sto andando a Cagliari e chiarirò tutto". In realtà, a quanto apprende Affaritaliani con buona pace di Berlusconi e dei berluschini, non c'è stata nessuna telefonata riparatrice da parte del Capitano leghista.