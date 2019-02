Matteo Salvini e la vendetta 5 Stelle: ora rischia il "contagio"

"La nostra gente non ne può più di quei talebani di quegli scappati di casa". Il rischio, scrive il Messaggero, con il passare del tempo è sempre più alto, come lamenta un alto dirigente del Carroccio: "Se non si vota adesso, si finisce la prossima primavera. Le elezioni in autunno, in piena sessione di bilancio, sono infatti praticamente impossibili. E stare un altro anno in compagnia dei grillini e della loro visione anti-storica dell'economia in piena recessione, rischia di trascinare all'inferno pure noi".