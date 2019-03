Quando Di Maio ha esultato per la Tav ("La situazione si sta risolvendo positivamente") Salvini non l'ha presa bene. "Non c'è nessun no alla Tav - ha rassicurato Salvini chi era intorno a lui - . Scavalliamo fino a dopo le elezioni europee". E i grillini? "Non voglio farli arrabbiare - ironizza il Capitano -. Non dico niente. Nessuna replica adesso, altrimenti li faccio incaz***".