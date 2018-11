Matteo Salvini non farà cadere il governo (almeno per il momento): Retroscena

I rischi per Matteo Salvini di ritrovarsi con un pugno di mosche in mano dopo aver fatto scoppiare la crisi di governo sono alti, scrive il Tempo, perché potrebbe avere l'occasione di portare il centrodestra al 40%, facendo anche rientrare in Parlamento Silvio Berlusconi, almeno prima "che Forza Italia e il Cav non evaporino del tutto" ma Mattarella potrebbe preferire altre strade tipo l'alleanza 5Stelle-Pd o un semplice rimpasto dell'attuale governo.Ed anche in caso di nuove elezioni non è detto che col crollo costante di Forza Italia Salvini abbia i numeri per governare con il Cav (o con la Meloni).