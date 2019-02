Matteo Salvini non vuole Berlusconi "mediatore" in Europa: ecco svelato perchè

Silvio Berlusconi non sta passando un buon momento: Forza Italia sta vivendo una delle fasi peggiori della sua storia, dirigenti del calibro di Giovanni Toti minacciano di andarsene se il partito non si rinnoverà completamente ed ora ci si mette pure Matteo Renzi al quale, non più di qualche giorno fa, il Cavaliere di Arcore non aveva negato pubblici elogi.

Ieri poi si è proposto "urbi et orbi" come pontiere tra i popolari della Merkel e i sovranisti di Matteo Salvini. Ma se avesse parlato prima con il Capitano, rivela Dagospia in un informatissimo retroscena, avrebbe evitato una solenne figuraccia dato che "Matteo non ha nessuna intenzione di farsi rappresentare in Europa da Silvio Berlusconi. Le trattative, quali che siano, vuole dirigerle in prima persona" spiegano senza mezzi termini dall'inner circle salviniano.

Insomma, Matteo Salvini farà da solo. Tanto più dopo i probabili risultati delle prossime europee: "Ma ce lo vedete il leader di un partito con quasi 30 seggi all'europarlamento farsi dettare la linea da chi a malapena ne avrà presi 8?".