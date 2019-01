Matteo Salvini? Ora Davigo la pensa come lui: novità pazzesca

"La giustizia ha fatto il suo corso. Fatico a capire chi dice che siccome è passato tanto tempo bisogna lasciar perdere". Lo sottolinea Piercamillo Davigo, togato del Csm, a proposito dell’arresto di Cesare Battisti al termine di una latitanza lunga 37 anni, in una intervista a ’Il Fatto quotidiano’. "E’ passato tanto tempo - annota - perchè quel latitante era riuscito a non farsi prendere". Quanto all’accoglienza di Battisti a Ciampino da parte di due ministri, Davigo osserva: "Un ministro è a capo di una branca della Pubblica amministrazione. E’ normale che rivendichi meriti dell’amministrazione che dirige. Poi le forme con cui manifesta la sua soddisfazione non sta a me giudicarle".