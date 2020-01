Matteo Salvini, ora è allarme rosso: niente spallata al governo

Sondaggio in controtendenza da Nando Pagnoncelli per DiMartedì. Ed è allarme rosso per Matteo Salvini: secondo gli italiani il 55% degli intervistati "il governo durerà a lungo", mentre il 34% pronostica una caduta entro un mese o due. La maggioranza assoluta, dunque, non crede alla "spallata" in caso di sconfitta di Pd e M5s in Emilia Romagna e Calabria, alle regionali del prossimo 26 gennaio.