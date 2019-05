"Nei confronti miei e della parte politica che rappresento c'è un attacco che non c'è mai stato negli ultimi 20 anni, evidentemente abbiamo dato e stiamo dando fastidio a qualcuno". Matteo Salvini, dopo giorni di tensione per le inchieste dei magistrati e con Luigi Di Maio, si sfoga in piazza a Napoli. E un big della Lega rincara la dose: "E' una roba da pazzi: nelle ultime tre settimane ci sono stati più arresti e indagati tra i politici che nei sei mesi precedenti".