Al motto di “sovranisti di tutta Europa unitevi”, il prossimo 29 Marzo (sono già partiti gli inviti) sentite chi busserà alle porte della Capitale: Afd, Rassemblement National, Fpo, Vlaams Belang, Russia Unita (occhio perchè è il partito di Putin) e così via. Guest star della kermesse romana, manco a dirlo, Matteo Salvini (e Marine Le Pen). Insomma, come spiega Dagospia in un dettagliatissimo retroscena, tutti i sovranisti d'Europa presto convergeranno nella Capitale.