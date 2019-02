Matteo Salvini teme il "golpe finanziario"? Retroscena clamoroso

E' l'incubo ricorrente di Lega e Cinque Stelle, quello di un attacco sul fronte finanziario che potrebbe mettere a serio rischio la tenuta del governo. Un pensiero che agita non poco i sonni dei gialloverdi: lo scenario che spaventa Di Maio e Salvini è che la febbre sui titoli di Stato come profilato dal giudizio di Fitch (neutro per ora, ma negativo in prospettiva) si alzi terribilmente nelle prossime settimane e possa condizionare così il voto di maggio alle elezioni europee.