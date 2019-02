Matteo Salvini vola in America: la "bomba" di Dagospia

Signore e signori, Matteo Salvini, “il Capitano” leghista, partirà presto per gli Stati Uniti d'America. Vedrà anche Donald Trump? I soliti bene informati giurano di no anche se non sono escluse sorprese dell'ultimo momento, rivela Dagospia in un informatissimo retroscena. La data a cui si sta lavorando in questi giorni, diplomazie al lavoro, è tra fine febbraio e i primi di marzo. Obiettivo della visita del leader di via Bellerio sarà quello di rafforzare il legame atlantico con un occhio rivolto anche alle vicende europee.

Insomma, nelle intenzioni leghiste il viaggio dovrà servire anche a corroborare la campagna elettorale in corso. D'altra parte, continua Dagospia, è noto a tutti quanto gli Stati Uniti di Trump siano interessati alle vicende europee e a quanto puntino sui sovranisti per scardinare il vecchio ordine europeo targato Francia e Germania. Merkel e Macron sono avvisati.