Oggi Beppe Sala, il sindaco di Milano che fu simbolo del renzismo rampante, non fa campagna per le primarie, anzi nemmeno dice per chi voterà ("il problema non è chi si vota, ma capire la proposta di tutti"); mentre Matteo Renzi lascia che i suoi parlamentari e amici, a Roma, riducano ogni cosa a una scala monodimensionale, "Sala è un ingrato che adesso pensa di poter giocare una partita nazionale. Crede davvero che dopo Renzi c' è lui", scrive il Foglio.