Merito e Competenza strumenti per la Legalità

Il merito e la Competenza sono strumenti per la Legalità. E lo sono perché la legalità è uno stile di vita che impone, innanzitutto, di fare ciò che è giusto, non ciò che è utile.

Costruire la propria identità basata sul merito, sulla competenza, sulla professionalità, regala libertà e quindi non propensione a sottomettersi agli altrui voleri, soprattutto se questi voleri assumono la connotazione dell’illegalità.

E’ molto difficile che una persona consapevolmente preparata ceda alla corruzione, baratti la propria storia professionale con facili scorciatoie. E’ per questo motivo che occorre sostenere i soggetti che possiedono tale caratteristica, sceglierli con decisone, prioritariamente rispetto a logiche altre.

Come in tutto ciò che gravita intorno alla Legalità è fondamentale che queste donne, questi uomini non siano lasciati soli, anzi devono essere il più possibile agevolati nel loro lavoro e agire sociale cercando di permettergli di fare rete e squadra con altri come loro.

Anche questo è contrasto all’illegalità.

*Presidente Associazione Quote Merito