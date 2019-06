Merkel, scandalo Germania: ecco cosa fa ai migranti. E poi dicono di Salvini

“Lo scoop di Repubblica fa venire i brividi. Il quotidiano italiano ci rivela che il governo tedesco della Merkel, obbediente alle regole insensate dell’accordo di Dublino, spedisce in Italia immigrati entrati clandestinamente in Germania, ma giunti in Italia come paese di primo approdo. Il sistema tedesco è violento e ci riporta indietro alle tragedie del secolo scorso. Gli immigrati, se si ribellano, vengono gettati a terra dai poliziotti tedeschi immobilizzati, ammanettati e sedati e condotti negli aerei storditi. È un vero schifo. Salvini deve reagire e immagino reagirà con furore”. Lo dichiara il parlamentare di Forza Italia, Francesco Giro.