Mes, l'ok dei grillini c'era già da ieri. Ma la vera partita...

E alla fine i grillini dissero di si al Mes, riservandosi ovviamente più avanti di trattare sulle altre questioni (e se necessario arrivare sino al veto) a partire dall'Unione Bancaria, scrive in un retroscena l'informatissimo Dagospia. "Ma la madre di tutte le battaglie si giocherà a febbraio con l'Europa, non ora" spiegano all'unisono fonti che stanno seguendo molto da vicino il dossier. "I Cinquestelle già da ieri avevano dato il via libera al Mes. In questa fase però Di Maio deve fare molta attenzione al dibattito interno per questo ha preferito aspettare fino all'ultimo secondo utile prima di dare il via libera ufficiale". Tutti contenti dunque? Per il momento si: il Pd potrà dire dire che sul Mes non ci sono stati passi indietro e che la credibilità dell'Italia in Europa è salva e i 5Stelle potranno dire di aver difeso gli interessi degli italiani.