Messaggio a Renzi: il Colle vuole chiarezza sulla data del voto

Ovvio che dalle parti del Quirinale non si interessino del dibattito interno al Pd ma è altrettanto ovvio che non si può fare finta di niente a fronte di una vicenda che rischia di essere fondamentale per il futuro del governo. Ecco perché Mattarella, già domenica in assemblea, si aspetta da Matteo una parola chiara sulla durata del governo. Arriverà? I portieri tra il colle e il Pd, a quanto apprende Affaritaliani, sono già in azione. Il governo dovrà durare fino alla scadenza naturale della legislatura. Altrimenti?