Microspie sul Giglio Magico: Babbo Renzi, Bianchi e Carrai intercettati

Cimici davanti a casa dei genitori dell' ex premier a Rignano: una su un ulivo. "Ascoltati" i due fedelissimi del segretario Pd. Marco Carrai, Alberto Bianchi e soprattutto il padre e la madre di Matteo Renzi. Alla fine dello scorso anno tutto il Giglio magico è stato intercettato, scrive il Fatto. A partire da Tiziano Renzi: tre cimici davanti alla sua abitazione. Dal 31 dicembre 2016 chiunque entrasse, uscisse o si intrattenesse lì veniva intercettato. I magistrati partenopei chiedono per la prima volta di accendere le cimici il 27 dicembre ma il gip rigetta.



Ma le ambientali non hanno sempre funzionato e, a segnalarlo alla Procura, è il capitano Gianpaolo Scafarto, ora accusato dai pm di Roma di falsificazioni ai danni di Tiziano Renzi. Scrive Scafarto in un fax del 3 gennaio: "Si precisa che l' attività di intercettazione ambientale della pubblica strada a Rignano sull' Arno (Firenze), non ha avuto inizio".

Sembra incredibile, ma almeno fino al 3 gennaio le intercettazioni ambientali sembrano non essere partite.