Migranti, Conte prende in giro Salvini: "Li prendo io con l'aereo"

"Vorra' dire che non li faremo sbarcare, li andro' a prendere con l'aereo e li riportero'". Lo ha detto il

presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Porta a porta in

onda stasera, replicando al ministro dell’Interno Matteo

Salvini, che ha chiuso all’ipotesi di accogliere in Italia

alcuni dei migranti a bordo delle due imbarcazioni al largo di

Malta.