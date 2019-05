Migranti, Di Battista parla come Matteo Renzi. Aiutiamoli a casa loro...

’Esiste ancora il colonialismo e penso che sia necessario affrontare un po’ le cause. L’ho detto anche pubblicamente al M5S, che deve battersi, per quanto riguarda la politica estera, affinché venga garantito il diritto dei diritti, che è il diritto di stare a casa propria. ’E questo, secondo me, vale per i congolesi, per gli italiani, per gli spagnoli, per i messicani. Il diritto di stare a casa propria’. Lo ha dichiarato l’ex deputato M5S Alessandro Di Battista rispondendo a una domanda di Alessandro Poggi, inviato di "Povera patria" in onda stasera su Rai2.