Migranti, ecco chi finanzia le Ong per invadere l'Italia: nomi clamorosi

Pur di mandare in Italia quanti più immigrati può (18.125 negli ultimi dodici mesi) il governo d'Oltralpe arriverebbe ad aggirare le norme e a falsificare i documenti. Secondo un'inchiesta de Il Giornale, Parigi gestisce dal 2015 una specie di "muro invisibile" al confine tra Ventimiglia e Mentone forte di una sospensione dell'accordo di Schengen prorogata (nel silenzio dell'Europa) oltre il limite dei due anni. Insomma Macron chiude i suoi confini, esattamente come Matteo Salvini chiude i porti. Solo che nel suo caso nessuno si indigna. Di più. Il Consiglio di Parigi ha persino votato "un contributo d'urgenza di 100 mila euro a Sos Mediterranée per una nuova campagna di salvataggi in mare".